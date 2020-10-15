В Совфеде оценили решение ЕС о введении новых санкций против России

Новые санкции Евросоюза говорят о том, что ЕС не устраивает стабильная ситуация во внутренней политике России. Об этом в четверг, 15 октября, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

«Возмущает очередная попытка стран Евросоюза повторять американский опыт и по любому поводу вводить санкции налево-направо без решения суда, без каких-то документальных подтверждений», — приводит «РИА Новости» слова Джабарова.

Он отметил, что если проанализировать список, то там оказался директор ФСБ — «человек, который борется с терроризмом, помогает нашим партнерам в плане противодействия террору».

По его словам, нужно выработать четкий ответ на санкционную политику Евросоюза и перестать бояться черных списков. В частности, сенатор напомнил о заявлении президента России о том, что нужно забирать все активы с Запада и учить детей в российских вузах.

«Пусть они почувствуют, что Россия — серьезная страна, с которой надо считаться, и что они заинтересованы в общении с нами не меньше, чем мы с ними», — резюмировал Джабаров.

Ранее в этот же день Евросоюз ввел санкции против России из-за инцидента с блогером Алексеем Навальным. Ограничения предусматривают запрет на въезд на территорию ЕС, замораживание активов и проведения финансовых операций.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал эти санкции «сознательным недружественным шагом», пишет «Газета.ру».

О решении ЕС ввести ограничения стало известно накануне. Кроме индивидуальных санкций ограничения коснулись и Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологий (ФГУП ГосНИИОХТ).

МИД РФ счел санкции антироссийским выпадом и сообщил, что Россия введет ответные действия на шаг ЕС.

Блогеру Алексею Навальному стало плохо во время перелета из Томска в Москву, самолет экстренно посадили в Омске, а самого Навального госпитализировали. Российские врачи стабилизировали состояние блогера, его забрали на лечение в берлинскую клинику Charite, где рассказали об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы, не предоставив никаких доказательств. Взятые в Омске анализы показывали отсутствие подобных веществ в организме блогера.

Правительство Германии заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов при этом также представлено не было. На запросы России Берлин не отреагировал.