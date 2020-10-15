Спортсмены оценили шансы на успех Гассиева в бою с Сефери

Мурат Гассиев, которого ожидает поединок с Сефером Сефери из Албании, находится в отличной форме и готов к бою. Такое мнение выразил футбольный тренер Валерий Газзаев телеканалу РЕН ТВ 15 октября.

«Давно мы не видели Мурата в поединках, поэтому в целом, конечно, соскучились по его очень такому изящному боксу. <...> сегодня нет никаких оснований нам переживать за то, что Гассиев не победит своего конкурента», — сказал он.

Также шансы Гассиева на победу оценил российский боксер и депутат Государственной думы Дмитрий Пирог. Он отметил, что предстоящий поединок интересен возвращением россиянина в ринг после длительной паузы, а также тем, что он «заходит» в супертяжелый вес.

Гассиев должен был встретиться в ринге с американцем Кевином Джонсоном, который ранее угрожал россиянину, предложив ему «закупаться лекарствами». Гассиев ответил на угрозы Джонсона приглашением в Северную Осетию. Позднее Джонсон отказался от поединка за пояс WBA International, сославшись на то, что ему не выдали загранпаспорт из-за долгов по алиментам.

Вместо Джонсона выйти на ринг вызвался албанский тяжеловес Сефер Сефери, 41-летний спортсмен, обладатель интерконтинентального титула по версиям WBF в тяжелом и в первом тяжелом весе. Промоутер Владимир Хрюнов предположил, что поединок с Сефери для Гассиева будет более сложным.

Поединок за титул WBA International запланирован на 31 октября и должен пройти в Сочи.