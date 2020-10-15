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Ефремов полностью выплатил компенсацию старшему сыну погибшего Захарова

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Актер Михаил Ефремов полностью выплатил компенсацию за моральный вред старшему сыну погибшего в ДТП Сергея Захарова Виталию. Об этом в четверг, 15 октября, сообщил представитель потерпевшего Сергей Аверцев.

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«На сегодняшний день Ефремов выплатил вс`, назначенное судом, — это 800 тыс. рублей. Кроме того, еще до приговора мы получили как компенсацию от него 200 тыс. рублей. Итого мой доверитель получил 1 млн рублей»,— приводит ТАСС его слова.

6 октября сообщалось, что трое потерпевших по делу о ДТП с участием Ефремова подали иски к нему о компенсации морального вреда по 1 млн рублей каждому.

Старший сын Захарова Виталий потребовал более 7 млн рублей, но Пресненский суд Москвы сократил размер компенсации до 800 тыс. рублей. 1 октября Ефремов частично возместил этот моральный ущерб.

Ефремова признали виновным в аварии и приговорили к восьми годам колонии 8 сентября, он лишен водительских прав на три года. Однако актера решили не лишать государственных наград.

ДТП с участием актера произошло 8 июня. Его внедорожник столкнулся с «Ладой» под управлением курьера интернет-магазина Сергея Захарова в центре Москвы, мужчина скончался от травм.

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