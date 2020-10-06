Потерпевшие по делу Ефремова подали иски к актеру на 3 млн рублей

Трое потерпевших по делу о ДТП с участием актера театра и кино Михаила Ефремова подали иски к нему о компенсации морального вреда по 1 млн рублей каждому. Об этом 6 октября сообщил их адвокат Александр Добровинский.

По его словам, родственники погибшего не хотели никаких компенсаций от виновника гибели Сергея Захарова, но начали заниматься основанием фонда его имени и поняли, что деньги помогут не только самому Ефремову в вопросе смягчения наказания, но могут помочь таким же пострадавшим, как и они.

«Поэтому они согласились заявить гражданские иски на возмещение морального ущерба на 3 млн рублей в совокупности, которые пойдут в счет благотворительного фонда», — цитирует Добровинского ТАСС.

Ранее в ходе заседания суда первой инстанции вдова Захарова Маргарита, его брат и младший сын потребовали от артиста символическую компенсацию в один рубль.

Старший сын Захарова Виталий потребовал более 7 млн рублей, но Пресненский суд Москвы сократил размер компенсации до 800 тыс. рублей. 1 октября Ефремов возместил этот моральный ущерб.

Ефремова признали виновным в аварии и приговорили к восьми годам колонии 8 сентября, он лишен водительских прав на три года. Однако актера решили не лишать государственных наград.