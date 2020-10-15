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Путин поручил проводить внеплановые проверки поставщиков продуктов в школы

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Президент России Владимир Путин поручил Роспотребнадзору проводить внеплановые проверки школ и поставщиков продуктов в них. Об этом 15 октября сообщает пресс-служба Кремля.

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«Роспотребнадзору в целях обеспечения качественного питания обучающихся, осваивающих программы начального общего образования, проводить внеплановые проверки соответствующих образовательных организаций и их поставщиков пищевых продуктов», — говорится в поручении президента.

Доклад по результатам необходимо будет предоставить до 15 ноября.

В январе Путин заявил, что все ученики начальных классов в российских школах должны быть обеспечены бесплатным горячим питанием. Позже он выступил за ужесточение требований к поставкам питания и ответственности при допуске нарушений.

В итоге уже в марте Путин подписал закон о предоставлении горячего питания учащимся младших классов, а в июне премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил, что правительство выделило более 20 млрд рублей на оплату горячего питания школьников младших классов.

Однако уже в сентябре выяснилось, что более 2 тыс. российских школ оказались не готовы к обеспечению детей горячим питанием — около 400 из них к июлю текущего года не имели даже необходимых пищеблоков, пишет «Газета.ру».

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