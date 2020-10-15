Роспотребнадзор не нашел нарушений по уровню шума на автодроме «Игора Драйв»

Лесные склоны, разбитые дороги и испуганные грибники. Еще недавно у Артема Суханова не было иных вариантов тренировки. С появлением «Игора Драйв» жизнь мотогонщика изменилась. Теперь Артем с друзьями тренируется только на автодроме. Идеальные условия и больше никаких неожиданных помех.

После открытия комплекса местные жители волновались: будет шумно. Роспотребнадзор провел ряд измерений и экспертиз. Выяснилось, что «Игора Драйв» соответствует всем нормативам. В поселке рядом с «Игора Драйв» около тысячи домов. Жители подтверждают: шума от автодрома нет никакого.

Плюсы от соседства с крупным центром получили и бизнесмены. В местном ресторане, например, стало гораздо больше гостей.

«Игора Драйв» уже стал центром притяжения фанатов со всей страны. Менее чем за год в центре провели ряд престижнейших соревнований. Российская серия кольцевых гонок, Национальная дрифт-серия. Выступление единственного в стране автомобильного театра. Грандиозные мероприятия (шум вокруг) — только в СМИ.

Старты на «Игора Драйв» проходят сразу в 10 дисциплинах. От картинга до гонок эндуро. Главное кольцо трассы длиной более 4 км. В комплексе есть все и для спортсменов, и для болельщиков. «Игора Драйв» гонщики называют лучшей трассой в России и одной из лучших трасс Европы.