Местные жители рассказали об отсутствии шума рядом с комплексом «Игора Драйв»

В поселке, который расположен рядом с автоспортивным комплексом «Игора Драйв» в Ленинградской области, не слышно шума во время проведения мероприятий. Об этом телеканалу РЕН ТВ 15 октября рассказала местная жительница, пенсионерка Ольга Абрамова.

По ее словам, в поселке, где около тысячи домов, шума не замечают ни она, ни соседи. Более того, по словам Абрамовой, благодаря комплексу у них в районе появилась новая дорога.

Выгоду от соседства с трассой оценили также местные бизнесмены. Так, в ресторане, который находится рядом, стало больше посетителей.

«На 100% прирост идет, особенно в дни стартов», — заявил управляющий заведения Алексей Ком.

По словам спортсмена Артема Суханова, раньше он тренировался именно так: штурмуя лесные склоны и рассекая по разбитым дорогам, пугая ревом мотора и местных жителей, и грибников. Но всё изменилось, когда неподалеку возвели современный автодром. Теперь он с друзьями занимается только там, вдали от жилых домов.

«Естественно, мешали местным жителям. Но когда нам построили «Игору Драйв», там открылись новые трассы. Они также рассчитаны для эндуристов, мотокроссеров, где, естественно, огромный спрос», — рассказал он.

Ранее, 14 октября, Роспотребнадзор Ленинградской области сообщил, что в ходе экспертизы не выявил нарушений санитарных и гигиенических норм и превышения уровня шума во время проведения спортивных мероприятий в комплексе «Игора Драйв». Отмечалось, что для этого ведомство провело внеплановую проверку.

«На территории жилой застройки были проведены исследования с помощью аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области». По их результатам было установлено, что во всех точках измерения на территории жилой застройки эквивалентные и максимальные уровни шума не нарушают гигиенических нормативов», — рассказал замглавы ведомства по области Максим Черный.

Генеральный директор комплекса Ян Полек отметил, что еще на этапе строительства вся проектная документация прошла необходимые согласования на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

«Тем не менее мы понимаем опасения и переживания жителей Приозерского района, поэтому в дальнейшем продолжим следить за фактическим уровнем звукового воздействия от спортивных мероприятий и тренировок на территории комплекса «Игора Драйв», — сказал он.