Роспотребнадзор не выявил превышения уровня шума от комплекса «Игора Драйв»

Роспотребнадзор Ленинградской области в ходе экспертизы не выявил нарушений санитарных и гигиенических норм и превышения уровня шума во время проведения спортивных мероприятий в комплексе «Игора Драйв». Об этом говорится в пресс-релизе, поступившем в «Известия» 14 октября.

Отмечается, что после обращения жителей близлежащих садоводств и населенных пунктов ведомство провело внеплановую проверку.

«Во время проведения автоспортивных соревнований были сделаны замеры уровня акустического воздействия в нескольких населенных пунктах и садоводствах, из которых поступили обращения жителей. Экспертиза не выявила нарушений и подтвердила соответствие уровня шума всем законодательным нормам. По результатам замеров и на основании заключения экспертов Роспотребнадзор прекратил проверку», — говорится в сообщении.

По словам замглавы Роспотребнадзора по Ленинградской области Максима Черного, было проведено административное расследование именно в период проведения соревнований в местах, где проживали заявители.

«На территории жилой застройки были проведены исследования с помощью аккредитованной лаборатории ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Ленинградской области». По их результатам было установлено, что во всех точках измерения на территории жилой застройки эквивалентные и максимальные уровни шума не нарушают гигиенических нормативов», — заявил он.

Генеральный директор комплекса Ян Полек отметил, что еще на этапе строительства вся проектная документация прошла необходимые согласования на соответствие требованиям санитарно-эпидемиологического законодательства.

«Тем не менее мы понимаем опасения и переживания жителей Приозерского района, поэтому в дальнейшем продолжим следить за фактическим уровнем звукового воздействия от спортивных мероприятий и тренировок на территории комплекса «Игора Драйв», — сказал он.