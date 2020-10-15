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Главу района в Башкирии обвинили в хищении 26 млн рублей

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В Башкирии уголовное дело завели в отношении 50-летнего главы Кугарчинского района республики, 41-летнего главного бухгалтера одного из сельскохозяйственных предприятий, а также 55-летнего предпринимателя. Их имена не называются. Они обвиняются в хищении 26 млн рублей. Об этом в четверг, 15 октября, сообщается на сайте регионального СУ СК РФ.

По версии следствия, в период с 2014 по 2016 год глава района, на тот момент руководящий сельскохозяйственным предприятием «Тавакан», сговорился с главным бухгалтером предприятия и местным предпринимателем. На счета последнего было переведено свыше 26 млн рублей. Средства предназначались якобы для оплаты оборудования молочно-товарной фермы.

Директор при содействии бухгалтера представил в министерство сельского хозяйства республики заведомо ложные сведения, после чего «Тавакану» была предоставлена субсидия на сумму более 10 млн рублей.

12 октября сообщалось, что в Магадане суда ожидают бывший главный бухгалтер и бухгалтер технологического лицея. Они обвиняются в хищении 3 млн рублей бюджетных средств.

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