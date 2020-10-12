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Двух бухгалтеров в Магадане обвиняют в хищении 3 млн рублей из лицея

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В Магадане суда ожидают бывший главный бухгалтер и бухгалтер технологического лицея. Они обвиняются в хищении 3 млн рублей бюджетных средств, сообщили ИА MagadanMedia в пресс-службе СУ СКР по региону.

По версии следствия, с января по декабрь 2018 года бухгалтера лицея предоставляли в банк и Управление Федерального казначейства поддельные распоряжения о переводе средств на свои личные счета, а также счета своих знакомых и родственников.

Было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.3 УК РФ «Мошенничество с использованием электронных средств платежа группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере» и ч. 1 ст. 187 УК РФ «Изготовление в целях использования поддельных распоряжений о переводе денежных средств».

На имущество одной из обвиняемых был наложен арест на сумму более 200 тыс. рублей. В ходе расследования следствие изъяло и проанализировало большой объем документов. Объем материалов уголовного дела составил более 20 томов.

Расследование уголовного дела завершено, в скором времени оно поступит в суд для рассмотрения.

В сентябре сообщалось, что в Якутии суда ожидает 39-летняя жительница Верхоянского района, которая присвоила себе более 2 млн рублей из бюджета. Женщина работала бухгалтером одного из бюджетных учреждений и составляла фиктивные договоры на выполнение услуг.

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