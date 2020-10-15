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Российский экспорт продукции АПК достиг $20 млрд

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Россия экспортировала на внешние рынки продукции АПК за 9 месяцев 2020 года стоимостью около $20 млрд, сообщила пресс-служба заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко.

Это на 14% больше значения за аналогичный период прошлого года, когда экспорт составил $17,4 млрд.

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Отмечается, что в числе лидеров — импортеров российского продовольствия — Китай ($2,8 млрд), Турция ($2,2 млрд), Республика Корея ($1,14 млрд), Казахстан ($1,14 млрд), Египет ($1,11 млрд).

«Несмотря на пока сохраняющееся преобладание объемов импорта в Российскую Федерацию над экспортом в структуре товарооборота со странами мира, за девять месяцев текущего года в сравнении с аналогичным периодом сельскохозяйственная отрасль совершила настоящий прорыв. Наш экспорт сократил разрыв с импортом почти в 10 раз», — сказала Виктория Абрамченко.

Импорт в Российскую Федерацию сократился на 1,6% и составил $20,3 млрд вместо $20,6 млрд в 2019 году.

По словам вице-премьера, наращивание российскими сельхозтоваропроизводителями объемов экспорта говорит о правильности выбранной государством политики поддержки отрасли АПК, которая, прежде всего, позволила удовлетворить собственные потребности в продовольствии и сократить импортозависимость по многим позициям.

Согласно данным ФТС, сегодня российский экспорт сельхозпродукции превалирует над импортом в отношении 88 государств. Исключительно только экспорт российского продовольствия осуществляется в 20 стран мира.

7 октября сообщалось, что в 2020 году российские аграрии соберут второй по объему урожай зерна в новейшей истории страны — не менее 125 млн т зерновых.

В конце сентября в Минсельхозе сообщали, что рекордный урожай пшеницы Россия собрала в 2017 году — тогда сбор этой культуры составил 86 млн т.

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