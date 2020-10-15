Ученый рассказал о необходимости конкуренции между вакцинами от COVID-19

Коронавирус останется с человечеством, поэтому необходима конкуренция между различными вакцинами от него, рассказал 15 октября доцент кафедры биохимии Крымского федерального университета имени Вернадского (КФУ) вирусолог Владимир Оберемок.

«Важно понять, что новый коронавирус с нами навсегда. Именно поэтому нужна конкуренция между различными вакцинами, чтобы находить наиболее эффективные из них в конкретной ситуации и иметь альтернативу в выборе», — цитирует его «РИА Новости».

Оберемок отметил, что CpG-островки в структуре генома коронавируса влияют на возникновение «цитокинового шторма» и тяжелых форм болезни.

«С начала пандемии их количество снизилось с 439 до 437, значит, летальность от болезни постепенно будет уменьшаться. Вирусу невыгодно убивать интенсивно, так как если больной умирает, то он уже не может передать инфекцию здоровому человеку», — рассказал ученый.

Таким образом, закрепляться у человека будут те штаммы вируса, которые менее опасны, но способны стремительно распространяться.

Ранее Оберемок рассказал о работе ученых Крымского федерального университета имени Вернадского над оригинальной вакциной, которую можно будет вдыхать, сообщает «Газета.ru».

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

О регистрации второй вакцины объявил президент России Владимир Путин на совещании с правительством. Вакцину «ЭпиВакКорона» новосибирского центра «Вектор» планируют ввести в гражданский оборот уже 1 января 2021 года.