В Минздраве назвали срок запуска второй вакцины РФ от коронавируса в гражданский оборот

Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским научным центром «Вектор», может поступить в гражданский оборот с момента ее регистрации. Об этом в среду, 14 октября, завил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

«Минздравом России зарегистрирована вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор». С момента регистрации вакцина может поступать в гражданский оборот в соответствии с законодательством», — цитирует его ТАСС.

Кузнецов подчеркнул, что одновременно с возможным поступлением препарата в гражданский оборот будут проводиться пострегистрационные клинические исследования.

При этом ранее в среду агентство со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных препаратов российского Минздрава сообщило, что введение в гражданский оборот «ЭпиВакКороны» запланировано на 1 января 2021 года.

О регистрации в России второй вакцины от коронавируса ранее в этот же день объявил президент страны Владимир Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в пострегистрационных клинических испытаниях «ЭпиВакКороны» примут участие 40 тыс. добровольцев, среди которых 150 граждан старше 60 лет. Первая партия вакцины, по ее словам, будет состоять из 60 тыс. доз.

Согласно инструкции к препарату, среди побочных реакций на вакцину возможна боль в месте введения и повышение температуры. Медики должны уведомлять Росздравнадзор о каждом факте применения препарата. Вводить вторую дозу «ЭпиВакКороны» можно не ранее чем через три недели после первой. При этом концентрация антител к коронавирусу и продолжительность иммунитета после вакцинации этим лекарством пока неизвестны.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

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