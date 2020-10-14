Прямой эфир
Сюжет:

В Минздраве назвали срок запуска второй вакцины РФ от коронавируса в гражданский оборот

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Вакцина «ЭпиВакКорона», разработанная новосибирским научным центром «Вектор», может поступить в гражданский оборот с момента ее регистрации. Об этом в среду, 14 октября, завил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.

У краха глаза велики: страховки от коронавируса набирают популярность
По уже проданным продуктам граждане получили не менее 300 млн рублей компенсаций

«Минздравом России зарегистрирована вакцина для профилактики новой коронавирусной инфекции «ЭпиВакКорона», разработанная центром «Вектор». С момента регистрации вакцина может поступать в гражданский оборот в соответствии с законодательством», — цитирует его ТАСС.

Кузнецов подчеркнул, что одновременно с возможным поступлением препарата в гражданский оборот будут проводиться пострегистрационные клинические исследования.

При этом ранее в среду агентство со ссылкой на данные государственного реестра лекарственных препаратов российского Минздрава сообщило, что введение в гражданский оборот «ЭпиВакКороны» запланировано на 1 января 2021 года.

О регистрации в России второй вакцины от коронавируса ранее в этот же день объявил президент страны Владимир Путин.

Вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что в пострегистрационных клинических испытаниях «ЭпиВакКороны» примут участие 40 тыс. добровольцев, среди которых 150 граждан старше 60 лет. Первая партия вакцины, по ее словам, будет состоять из 60 тыс. доз.

Согласно инструкции к препарату, среди побочных реакций на вакцину возможна боль в месте введения и повышение температуры. Медики должны уведомлять Росздравнадзор о каждом факте применения препарата. Вводить вторую дозу «ЭпиВакКороны» можно не ранее чем через три недели после первой. При этом концентрация антител к коронавирусу и продолжительность иммунитета после вакцинации этим лекарством пока неизвестны.

Первая в мире вакцина от коронавируса была зарегистрирована в России 11 августа. Препарат под названием «Спутник V» был разработан специалистами Центра имени Гамалеи.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020