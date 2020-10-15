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Мантуров не увидел необходимости закрывать кафе и магазины из-за COVID-19

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Предприятия общепита и розничной торговли могут продолжать работу при соблюдении требований Роспотребнадзора, если не будет резкого роста числа заболевших COVID-19. Об этом заявил в четверг, 15 октября, глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.

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«Однозначно ответить на этот вопрос сложно, потому что в каждом регионе разная эпидобстановка, и руководство региона в соответствии с ней принимает решение. Что касается предприятий сервиса и торговли, сегодня при соблюдении всех требований, которые предъявляются Роспотребнадзором, продолжение работы выглядит весьма реалистичным, если не будет дальше нарастать большое количество заболеваний», — сказал он в разговоре с ТАСС.

Мантуров добавил, что власти отрабатывают вариант перевода на удаленную работу части сотрудников предприятий торговли и сервиса, пишет «Газета.ру».

Ранее в октябре глава столичного департамента торговли и услуг Алексей Немерюк сообщил, что в Москве пока не рассматривается вопрос о закрытии баров, ночных клубов и караоке.

Мэр столицы Сергей Собянин подтвердил, что в городе ничего не планируется закрывать из-за распространения коронавирусной инфекции. Введение в Москве карантина градоначальник назвал «самым последним шагом».

В начале октября представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович отметила рост заболеваемости COVID-19 в стране, но подчеркнула, что Российская Федерация готова к новой вспышке инфекции, так как у нее есть инструменты борьбы с коронавирусом.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии: 8 (800) 2000-112.

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