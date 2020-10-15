Патологоанатом рассказала о поражениях легких при коронавирусе

Главный патологоанатом Клинической больницы Иркутска Людмила Гришина назвала легкие «мишенью» коронавируса и рассказала, какие поражения органу наносит инфекция.

«Появляется массивный отек. Нарушается микроциркуляция, что приводит к кровоизлиянию в просвет альвеол», — отметила она в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, обычный вес легких около 350 граммов, однако у пациентов с COVID-19 орган может увеличиться до двух килограммов. Кроме того, инфекция часто приводит к закупорке легочной артерии, а также поражает другие органы человека.

Медик уточнила, что средний возраст умерших пациентов с коронавирусом — около 50 лет. При этом она отметила увеличение числа жертв среди молодых.

12 октября норвежские ученые из Университета Бергена пришли к выводу, что протекание COVID-19 у молодых людей может осложнять иммунное заболевание, при котором в крови появляются антитела, блокирующие интерферон.

По последним данным, в России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано более 23,2 тыс. летальных исходов, выздоровели 1 039 705 человек.