Протекание COVID-19 у молодых людей может осложнять иммунное заболевание, при котором в крови появляются антитела, блокирующие интерферон. К такому выводу пришли норвежские ученые из Университета Бергена, сообщает портал News Medical.

Спeциалисты исслeдовали aнтитела в крoви людeй, прeпятствующие вoзможностям иммуннoй систeмы oтвечать на распрoстранение вирусa по oрганизму. Учeны зaдались вoпросом, пoчему нeкоторые люди в мoлодом вoзрасте, а тaкже люди, не имeющие фaкторов рискa по здoровью, при зaражении коронавирусом мoгут сeрьезно и тяжeло зaболеть.

Специалисты выяснили, что у 10% пациентов с тяжелой формой COVID-19 в крови присутствовали антитела, блокирующие интерфероны — белки, которые выделяются клетками организма в ответ на вирусную инфекцию и борются с ней.

Ученые добавили, что человек может часто не знать о присутствии такой иммунной проблемы.

Ранее исследователи уже обращали внимание на связь COVID-19 с недостатком интерферона. Сообщалось, что его нехватка может быть решающим фактором, который приводит к тяжелому течению болезни.

Согласно данным американских ученых, опубликованных в журнале Science, использование синтетических интерферонов, ранее применявшихся для лечения других заболеваний, может быть эффективно в борьбе с коронавирусом.