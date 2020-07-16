Ученые назвали главный признак тяжелой формы COVID-19

Французские ученые выявили характерный признак у пациентов с тяжелым течением заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом, — усиленное воспаление и дефицит интерферона. Результаты соответствующего исследования опубликовали в журнале Science.

В ходе работы научные сотрудники изучили 50 пациентов, у которых заболевание сопровождалось различными симптомами: от легкого кашля до дыхательной недостаточности, из-за которой их подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Проанализировав биоматериалы, исследователи пришли к выводу, что у всех пациентов с тяжелой формой COVID-19 проявлялась нехватка интерферона типа I, который выделяется организмом для борьбы с вирусом. Его выработка замедляет развитие коронавирусной инфекции.

Исследователи решили, что этот тип белка играет решающую роль в исцелении больных.

Ранее микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер заявил об отсутствии бессимптомных носителей COVID-19. По его словам, ошибка произошла из-за того, что тесты на коронавирус не способны определить, жив ли вирус или уже подавлен иммунной системой, и в итоге может принять за активное заболевание «крошечные разрушенные части вируса».

В начале мая врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев заявил, что на ранней стадии проявления коронавирусной инфекции симптомы схожи с состоянием похмелья. Далее начинается осиплость в голосе, ощущения саднения и першения. Когда инфекция достигает трахеи, зараженный начинает чувствовать спазмирование и удушье.

Ощущение нехватки воздуха, по словам эксперта, говорит о наличии заболевания COVID-19.

По данным портала Wordometer на 16 июля, число подтвержденных случаев коронавируса во всем мире превысило 13,8 млн человек. В тройку лидеров по числу инфицированных входят США, Бразилия и Индия. В результате заболевания погибли более 589 тыс. человек.