Прямой эфир
Сюжет:

Ученые назвали главный признак тяжелой формы COVID-19

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Французские ученые выявили характерный признак у пациентов с тяжелым течением заболевания COVID-19, вызванного коронавирусом, — усиленное воспаление и дефицит интерферона. Результаты соответствующего исследования опубликовали в журнале Science.

В ходе работы научные сотрудники изучили 50 пациентов, у которых заболевание сопровождалось различными симптомами: от легкого кашля до дыхательной недостаточности, из-за которой их подключали к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

От всех бед: вакцина против COVID-19 может появиться в сентябре
Испытания проходят успешно, говорят вирусологи

Проанализировав биоматериалы, исследователи пришли к выводу, что у всех пациентов с тяжелой формой COVID-19 проявлялась нехватка интерферона типа I, который выделяется организмом для борьбы с вирусом. Его выработка замедляет развитие коронавирусной инфекции.

Исследователи решили, что этот тип белка играет решающую роль в исцелении больных.

Ранее микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер заявил об отсутствии бессимптомных носителей COVID-19. По его словам, ошибка произошла из-за того, что тесты на коронавирус не способны определить, жив ли вирус или уже подавлен иммунной системой, и в итоге может принять за активное заболевание «крошечные разрушенные части вируса».

В начале мая врач-отоларинголог высшей категории Владимир Зайцев заявил, что на ранней стадии проявления коронавирусной инфекции симптомы схожи с состоянием похмелья. Далее начинается осиплость в голосе, ощущения саднения и першения. Когда инфекция достигает трахеи, зараженный начинает чувствовать спазмирование и удушье.

Ощущение нехватки воздуха, по словам эксперта, говорит о наличии заболевания COVID-19.

По данным портала Wordometer на 16 июля, число подтвержденных случаев коронавируса во всем мире превысило 13,8 млн человек. В тройку лидеров по числу инфицированных входят США, Бразилия и Индия. В результате заболевания погибли более 589 тыс. человек.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020