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Швейцарский ученый усомнился в наличии бессимптомных носителей COVID-19

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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Микробиолог, почетный профессор и бывший директор Института иммунологии Бернского университета Беда Штадлер считает, что бессимптомных носителей COVID-19 не существует, а в борьбе с коронавирусом по всему миру были допущены ошибки. Его исследование опубликовал портал Американской академии медицины за продление жизни.

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По мнению швейцарского ученого, так называемых бессимптомников не существует, у таких людей, как и у большинства детей, которые не вошли в группу риска, есть иммунитет к заболеванию. Дело в том, что тесты на коронавирус неспособны определить, жив ли вирус до сих пор или уже подавлен иммунной системой, и в итоге может принять за активное заболевание «крошечные разрушенные части вируса».

«Вероятно, что большое число ежедневных сообщений о заражении происходит исключительно из-за вирусного мусора», — отмечает Штадлер.

Он уверен, что у так называемых бессимптомных носителей вирус уже подавлен, они уже не могут распространять заболевание.

Специалист также указал на несколько ошибок, которые были допущены во время борьбы с COVID-19.

Так по словам микробиолога, коронавирус Sars-CoV-2 — это не полностью новый вирус, он подобен сезонному вирусу, вызывающему простуду, который мутирует и исчезает летом.

В качестве примера профессор приводит исследование немецких ученых. Согласно нему, у 34% жителей Берлина, не болевших коронавирусом, выявлен приобретенный иммунитет, за который отвечают Т-клетки. Это значит, что эти клетки, находя у Sars-CoV-2 схожую структуру с возбудителями обычной простуды, борются с ним.

То, что эпидемиологи не верили в сезонность коронавирусной инфекции, привело к составлению неверных моделей и прогнозов. «Когда первоначальные наихудшие сценарии нигде не сбылись, некоторые всё еще цепляются за модели, предсказывающие вторую волну», — заявил Штадлер.

Ученый считает, что вирус может вернуться зимой, но это будет «не вторая волна, а сезонный характер».

«Тем молодым и здоровым людям, которые в настоящее время ходят с маской на лице, было бы лучше носить шлем, потому что риск того, что что-то упадет им на голову, больше, чем риск серьезно заразиться коронавирусом», — иронизирует Штадлер.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань.

Число подтвержденных случаев COVID-19 во всем мире уже превысило 13,4 млн человек. В тройку лидеров по числу инфицированных входят США (3,5 млн), Бразилия (1,9 млн) и Индия (937 тыс.). Жертвами заболевания стали более 581 тыс. человек, следует из данных портала Wordometer на утро 15 июля.

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