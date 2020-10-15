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Сбежавшего из России американского теннисиста с COVID-19 могут отстранить

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Американский теннисист Сэм Куэрри может быть отстранен на три года за нарушение протокола безопасности перед турниром в Санкт-Петербурге, пишет «Спорт-Экспресс».

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Американец был снят с соревнований из-за положительного теста на коронавирус. COVID-19 подтвердился и у его супруги и сына. Врачи предписали спортсмену пройти обследование, а в случае появления более серьезных симптомов быть готовым к госпитализации.

Однако Куэрри с семьей вместо этого на частном самолете покинул Россию. В ATP выразили недовольство поведением теннисиста и решили провести расследование.

Согласно протоколам безопасности, Куэрри грозит штраф на сумму до $100 тыс. или отстранение от турниров ATP и ATP Challenger на срок до трех лет.

Как рассказал в Twitter журналист Бен Роттенберг, Куэрри испугался госпитализации и не хотел разлучаться с ребенком в чужой стране. Американец и его семья были доставлены в «соседнюю европейскую страну», которая не требовала отрицательного теста для пересечения границы.

13 октября стало известно, что нападающий футбольного клуба «Ювентус» и португальской сборной Криштиану Роналду заразился коронавирусом.

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