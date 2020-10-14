Грызлов обвинил Украину в саботировании выхода из тупика на Минских переговорах

Украина продолжает саботировать попытки найти выход из тупика на переговорах Контактной группы по урегулированию в Донбассе. Об этом 14 октября заявил журналистам полпред России в Контактной группе Борис Грызлов.

Он рассказал, что в ходе последнего заседания, прошедшего в среду, было предложено поручить рабочей группе по политическим вопросам доработать проект дорожной карты для урегулирования внутриукраинского кризиса.

«Было предложено согласовать данный документ к следующему заседанию Трехсторонней контактной группы 28 октября 2020 года. Украинская сторона даже отказалась этот план рассматривать, предложив работать по модернизации Минских соглашений, что равноценно отказу от их выполнения», — цитирует Грызлова ТАСС.

Ранее, 12 октября, депутат Госдумы Руслан Бальбек заявил, что для решения конфликта на Донбассе нужна смена не президента Украины, а государственного идеологического курса. Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского, который сказал, что если он не сможет завершить войну в Донбассе, то стране нужен будет другой лидер.

27 июля в Донбассе вступили в силу дополнительные меры обеспечения перемирия, которые предполагают полный запрет на ведение огня и размещение вооружения на линии соприкосновения между ВСУ и ополченцами самопровозглашенных ДНР и ЛНР.