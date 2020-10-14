В Минпросвещения России оценили эпидемическую ситуацию в школах

На сегодняшний день эпидемическая ситуация в российских школах управляемая. Об этом 14 октября заявил замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.

«Мы каждый день видим школы, которые выходят с карантина, видим школы, которые закрываются на карантин. Это абсолютно стабильное число, <...> поэтому мы видим управляемую ситуацию», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее в среду стало известно, что около 0,26% российских школ и 0,77% классов по состоянию на вторник, 13 октября, закрыты из-за коронавируса.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очное обучение в школах безопасно практически во всех субъектах России.

5 октября замглавы Минпросвещения России Виктор Басюк заявил, что из-за роста темпов заболеваемости коронавирусом школы Москвы, Сахалина и Ульяновской области перейдут на дистанционное обучение.

Позже в ведомстве опровергли эту информацию, отметив, что такое решение пока не принималось.