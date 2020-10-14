Прямой эфир
Сюжет:

В Минпросвещения России оценили эпидемическую ситуацию в школах

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

На сегодняшний день эпидемическая ситуация в российских школах управляемая. Об этом 14 октября заявил замминистра просвещения России Дмитрий Глушко.

Онлайн как предчувствие: отправят ли школьников и студентов учиться дома
Вузы уже работают в частично удаленном формате, а в Госдуме уверены, что он неизбежен для всех

«Мы каждый день видим школы, которые выходят с карантина, видим школы, которые закрываются на карантин. Это абсолютно стабильное число, <...> поэтому мы видим управляемую ситуацию», — сказал он в эфире Первого канала.

Ранее в среду стало известно, что около 0,26% российских школ и 0,77% классов по состоянию на вторник, 13 октября, закрыты из-за коронавируса.

Днем ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очное обучение в школах безопасно практически во всех субъектах России.

5 октября замглавы Минпросвещения России Виктор Басюк заявил, что из-за роста темпов заболеваемости коронавирусом школы Москвы, Сахалина и Ульяновской области перейдут на дистанционное обучение.

Позже в ведомстве опровергли эту информацию, отметив, что такое решение пока не принималось.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020