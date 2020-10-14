Менее 1% школьных классов в России ушли на карантин по COVID-19

Порядка 0,26% российских школ и 0,77% классов по состоянию на вторник, 13 октября, закрыты из-за коронавируса. Эта информация следует из инфографики, размещенной в Telegram-канале Минпросвещения «Большая перемена РФ» в среду, 14 октября

«Всего в 103 школах в 36 регионах страны сохраняются карантинные меры в отдельных школах в связи с распространением COVID-19», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 13 октября на карантин ушли 15 школ, а возобновили свою работу после карантина 14 учебных заведений.

Ранее в среду мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что учеников старших классов, с 6-го по 11-й, столичных школ переведут на дистанционное обучение с 19 октября по 1 ноября.

Градоначальник добавил, что осенние каникулы, которые были увеличены до двух недель, помогли сдержать рост заболеваемости COVID-19 и «за последние дни» доля детей среди заболевших снизилась с 19 до 11%.

При этом «в абсолютном выражении количество заболевших по-прежнему растет», поэтому было принято решение о дистанционке, отметил мэр.

По словам Собянина, ученики младших классов, с 1-го по 5-й, вернутся после каникул в школы, их транспортные карты, которые блокировали на время каникул, разблокируют.

С 19 октября по 1 ноября не будут работать учреждения дополнительного образования и детские досуговые центры, находящиеся в ведении правительства Москвы. Негосударственным образовательным организациям рекомендовали принять аналогичные решения.

Чтобы защитить учителей старшего возраста и страдающих хроническими заболеваниями в ближайшее время в отдельных классах введут новый формат преподавания — тьюторство. Вести уроки пригласят студентов и выпускников педагогических вузов, а педагоги будут контролировать процесс дистанционно.

Накануне глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что очное обучение в школах безопасно практически во всех субъектах России.

Ранее, 5 октября, замглавы Минпросвещения России Виктор Басюк заявил, что из-за роста темпов заболеваемости коронавирусом школы Москвы, Сахалина и Ульяновской области перейдут на дистанционное обучение. Позже в ведомстве опровергли эту информацию, отметив, что такое решение пока не принимались.

За два дня до этого замминистра просвещения Денис Грибанов заявил, что вопрос о массовом переходе школ на удаленку пока не стоит, на карантин уходят только те школы, где есть заболевшие.

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