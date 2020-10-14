У главы российских католиков выявили коронавирус

Председатель Конференции католических епископов России (ККЕР), ординарий Архиепархии Божией Матери с центром в Москве архиепископ Павел (Паоло) Пецци заболел коронавирусом. Об этом он заявил в среду, 14 октября, в обращении, опубликованном на странице архиепархии в Facebook.

«Хочу сказать вам, что я заразился COVID, и поэтому сейчас нахожусь в изоляции. Я это воспринял как возможность для того, чтобы сосредоточиться на самом главном, которое есть сам Христос. Я уверен, что это время, если оно отдано Богу, принесет плоды для всей нашей церкви, которая очень нуждается в благодати и в единстве», ― сказал он.

Также стало известно о том, что COVID-19 заболели сотрудница курии архиепархии Агнес Савицкая и капеллан итальянской общины в Москве священник Джампьеро Карузо.

Ранее в этот день президент России Владимир Путин объявил о регистрации второй российской вакцины от коронавируса. Речь идет о препарате, который был создан научным центром «Вектор».

В августе Россия зарегистрировала первую в мире вакцину от коронавируса — «Спутник V». Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) 12 октября сообщил, что Минздрав ОАЭ одобрил проведение в стране третьей фазы ее клинических исследований.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 340 409 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 23 205 летальных исходов, выздоровел 1 039 705 человек.

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