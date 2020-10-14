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В СК заявили о преднамеренном убийстве рэпера Картрайта

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Убийство рэпера Энди Картрайта, расчлененные останки которого были обнаружены летом в Санкт-Петербурге, было заранее спланировано его супругой Мариной Кохал. Об этом в среду, 14 октября, пишет Главное следственное управление СК России по городу.

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«В ходе расследования уголовного дела следствием собрана достаточная доказательственная база, свидетельствующая о том, что убийство обвиняемой было заранее спланировано. Незадолго до его совершения последняя приобрела в одной из аптек города медицинский препарат, впоследствии использованный ей для совершения преступления», — говорится в сообщении.

В отношении Кохал избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Расчлененный труп рэпера Энди Картрайта (Александра Юшко) нашли в квартире в Санкт-Петербурге 29 июля. Его супруга Марина Кохал утверждала, что он скончался от передозировки наркотиков, а она хотела избавиться от тела, чтобы скрыть от поклонников «бесславную» смерть. При этом следов запрещенных веществ в организме покойного не нашли.

Кохал сообщила, что согласна пройти проверку на детекторе лжи, чтобы доказать непричастность к убийству. 31 июля ей предъявили обвинение в убийстве.

Знакомые называют версию с наркотиками неправдоподобной. По их словам, рэпер имел проблемы с алкоголем и мог уйти в запой, но наркотики не употреблял.

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