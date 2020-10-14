Ракета «Союз» с самым быстрым пилотируемым кораблем стартовала с Байконура

Российская ракета-носитель «Союз-2.1а» с впервые летящим по сверхбыстрой схеме пилотируемым кораблем «Союз МС-17» стартовала с космодрома Байконур. Трансляция велась корпорацией «Роскосмос» в среду, 14 октября.

Сообщается, что сближение с Международной космической станцией (МКС) произойдет по двухвитковой схеме и займет примерно три часа семь минут.

Также уточняется, что ракета стартовала с 31-й площадки космодрома (стартовый комплекс «Восток») в 8:45 мск. К Международной космической станции (МКС) летят космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс.

Уже состоялись выключение двигателей третьей ступени и отделение корабля «Союз МС-17». Корабль был успешно выведен на околоземную орбиту, сообщает «Роскосмос».

Его стыковка к модулю «Рассвет» МКС должна пройти в 11:52 мск в тот же день.

Экипаж пробудет на орбите 177 суток. За это время космонавты проведут 55 научных исследований и экспериментов, а также продолжат поиск места утечки воздуха в переходном отсеке модуля «Звезда», сообщает ТАСС.

Космонавты совершат два выхода в открытый космос — в ноябре 2020 года и в феврале 2021 года. Это необходимо для подготовки отстыковки и затопления модуля «Пирс» в следующем году и для запуска нового модуля «Наука» в апреле 2021 года.

В настоящее время на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди.

3 октября экипаж МКС зарегистрировал показания приборов, фиксирующих утечки воздуха. Было решено закрыть переходной отсек модуля «Звезда» еще на трое суток.

На следующий день ЦУП попросил космонавтов ликвидировать утечку на МКС до середины октября.

«Союз-2.1а» — российская ракета-носитель, предназначенная для вывода на околоземную орбиту различных космических аппаратов, в том числе кораблей и спутников. Цифровая система управления ракеты создана инженерами НПО автоматики (входит в состав «Роскосмоса»): на нее установлен комплект базовых блоков семейства «Малахит».

23 июля стало известно, что ракету «Союз-2.1а» со сверхбыстрым грузовым кораблем запустили с Байконура. Это был пятый полет грузового «Прогресса» по сверхбыстрой двухвитковой схеме. До нее использовалась либо стандартная двухсуточная схема, либо укороченная шестичасовая.