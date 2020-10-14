Глава МИД Армении рассказал о роли Лаврова в переговорах по Карабаху

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян рассказал подробности об 11-часовых переговорах по Нагорному Карабаху, прошедших в Москве. По его словам, в переговорном процессе важную роль сыграл глава МИД РФ Сергей Лавров.

Встреча министров иностранных дел Армении и Азербайджана началась вечером 9 октября и закончилась уже 10-го числа в Москве.



«Потребовалось 11 часов, для того чтобы прийти к этим четырем пунктам, которые выразились в совместном заявлении. И здесь, я вам скажу, очень важную роль сыграл Сергей Викторович Лавров. Думаю, правильнее на этом этапе воздержаться от комментирования деталей», — сказал Мнацаканян в интервью РБК 14 октября.

Он также отметил большую роль российского президента Владимира Путина, который провел беседы с обеими сторонами — премьер-министром Армении и президентом Азербайджана. Благодаря этому удалось развить диалог Баку и Еревана.

«После долгой кропотливой работы, вовлеченности сопредседателей Минской группы ОБСЕ во главе с Россией, вовлеченности непосредственно президента России (это огромнейший труд с его стороны) мы при посредничестве Сергея Викторовича [Лаврова] смогли достичь этого (прекращения огня. — Ред.). Терять это очень опасно», — добавил армянский министр.

По итогам переговоров в Москве Ереван и Баку договорились о прекращении огня с полудня 10 октября, а также обмене пленными и погибшими.

В настоящее время обе стороны обвиняют друг друга в нарушении режима перемирия, а столкновения в районе непризнанной Нагорно-Карабахской республики продолжаются.

13 октября представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан начал использовать новую тактику, задействовав диверсантов.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономия, в которой проживали в основном армяне, объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом.