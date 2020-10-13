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В Армении рассказали о новой тактике Азербайджана в Карабахе

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В последние дни Азербайджан применяет в Нагорном Карабахе новую тактику с использованием диверсионных групп, заявил 13 октября представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян на брифинге.

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По его словам, азербайджанские диверсанты проникают в населенные пункты непризнанной Нагорно-Карабахской республики, делают фото и видео для пропаганды, выдавая разрушенные здания за административные, и потом отступают.

Он также отметил, что договоренность о прекращении огня начала действовать, но соблюдалась недолго. Кроме того, обмен погибшими был остановлен практически сразу после того, как начался.

В Facebook Ованнисян сообщил, что 13 октября на линии соприкосновения в Карабахе начались бои.

«Сегодня на северном направлении шли очень тяжелые бои, возможно, одни из самых тяжелых боев этой войны», — написал он.

Представитель армянского минобороны указал, что ВС Азербайджана на данном направлении перешли в наступление, задействовав бронетехнику и артиллерию. По его словам, усилиями военных и ополченцев, атака была отбита.

В Баку эти данные пока не прокомментировали.

Обострение конфликта в Карабахе началось 27 сентября. Баку и Ереван обвинили друг друга в обстрелах и гибели мирного населения.

9 октября в Москве состоялись переговоры глав МИД Армении и Азербайджана, в ходе которых которых было достигнуто соглашение о прекращении огня с 10 октября.

Однако к настоящему моменту обе стороны продолжают обвинять друг друга в нарушении договоренностей.

12 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что ситуация в близка к гуманитарной катастрофе, а перемирие не соблюдается.

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