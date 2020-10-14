Более четверти населения Украины оказалось за чертой бедности

Более четверти всего населения Украины находится за чертой бедности, при этом пенсию в размере ниже или на уровне границы монетарной бедности получают около 80% пенсионеров, заявила уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова.

По ее словам, прожиточный минимум на Украине составляет около $75 (5,7 тыс. рублей) в месяц, а минимальная зарплата в стране — $176 (примерно 13,5 тыс. рублей).

«Несмотря на увеличение уровня оплаты труда, на Украине наблюдается такое явление, как бедность работающих. По оценкам экспертов, каждому третьему работающему не хватает заработной платы на удовлетворение необходимых жизненных потребностей», — цитирует Денисову «112 Украина».

Омбудсмен добавила, что каждый второй трудоспособный украинец работает на условиях вторичной занятости.

При этом журналисты напомнили, что недавно премьер страны Денис Шмыгаль заявил о неспособности государства выплачивать пенсии уже через 15 лет.

20 июля Государственная служба статистики Украины сообщила, что с января по май 2020 года население страны сократилось на 116,7 тыс. человек, а смертность в два раза превысила рождаемость.