Население Украины резко сократилось в 2020 году

С января по май 2020 года население Украины сократилось на 116,7 тыс. человек, а смертность в два раза превысила рождаемость, сообщила 20 июля Государственная служба статистики.

Согласно заявлению Госстата в Facebook, к 1 июля численность населения Украины составила 41 млн 785 тыс. человек.

При этом к июлю прошлого года этот показатель превышал 42,3 млн.

«Сейчас остается существенным превышение количества умерших над числом новорожденных. На 100 умерших украинцев приходится 48 родившихся», — приводит данные «Страна.ua».

В октябре прошлого года сообщалось, что на 100 умерших приходится 53 родившихся. За восемь месяцев тогда население сократилось на 177 тыс. человек.

26 июня депутат рады от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Вадим Рабинович заявил, что Киев заключил с Международным валютным фондом (МВФ) тайный меморандум, в котором прописана необходимость сокращения населения страны до 10 млн.