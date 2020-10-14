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Депутат Госдумы оценил выдвинутый Тихановской ультиматум Лукашенко

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская выбрала не самый правильный вариант урегулирования ситуации в стране, угрожая и выдвигая властям ультиматумы, заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ Константин Затулин.

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13 октября Тихановская выдвинула президенту Белоруссии Александру Лукашенко три условия: его отставка, прекращение насилия на улицах и освобождение политзаключенных.

Лидер оппозиции дала властям 13 дней на выполнение своих условий. В противном случае пригрозила национальной забастовкой, обвалом продаж в госмагазинах и блокировкой всех дорог.

По мнению Затулина, освобождение задержанных было бы правильной мерой, но это не дает права Тихановской выдвигать ультиматумы и угрожать.

«Угрожая всеобщим коллапсом Белоруссии. Коллапс белорусской экономики отразится на всех людях, живущих в Белоруссии. И об этом тоже должен думать ответственный политик», — цитирует депутата сайт kp.ru.

При этом коллега Затулина, депутат Госдумы Алексей Журавлев назвал заявления Тихановской политическим терроризмом.

В свою очередь российский сенатор Алексей Пушков отметил, что ее слова могут быть пиар-акцией, так как Лукашенко не уйдет, а оппозиция в настоящее время находится не в том положении, чтобы ставить ультиматумы.

С 9 августа в Белоруссии продолжаются акции протеста сторонников оппозиции, несогласных с результатами президентских выборов, согласно которым победу одержал Александр Лукашенко. В Минске и других городах республики вспыхивают стычки силовиков и протестующих.

Страны Запада отказались признавать победу Лукашенко, а Евросоюз ввел санкции против белорусских властей. Сама Тихановская сразу после выборов уехала в Литву.

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