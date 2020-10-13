Пушков объяснил выдвинутый Тихановской ультиматум

Ультиматум бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светланы Тихановской, выдвинутый ею в отношении лидера республики Александра Лукашенко, на первый взгляд выглядит жестом отчаяния. Об этом 13 октября на своей странице в Twitter написал российский сенатор Алексей Пушков.

По его словам, это также может быть пиар-акцией, так как глава государства не уйдет, а оппозиция в настоящее время находится не в том положении, чтобы ставить ультиматумы.

Как полагает Пушков, главная цель подобных действий Тихановской совсем другая. «Но главная цель такого шага — добиться обострения и побудить Европу к жестким мерам в отношении Лукашенко», — уверен российский политик.

Ранее в этот же день депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что, выдвигая ультиматум действующим властям Белоруссии, Тихановская занимается политическим терроризмом.

Во вторник лидер белорусской оппозиции заявила, что дает Лукашенко и его правительству 13 дней для выполнения трех требований. Она потребовала отставки главы государства, прекращения насилия на улицах и освобождения всех политзаключенных.

Если указанные требования не будут выполнены, то «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», а 26 октября начнется национальная забастовка предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах, пообещала Тихановская.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Она покинула страну.