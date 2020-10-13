Депутат приравнял ультиматум Тихановской к политическому терроризму

Выдвигая ультиматум действующим властям Белоруссии, экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская занимается политическим терроризмом. Об этом во вторник, 13 октября, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

«Если серьезно, это уже натуральный политический терроризм», — написал он в своем Twitter.

Ранее в этот же день лидер белорусской оппозиции заявила, что дает президенту республики Александру Лукашенко и его правительству 13 дней для выполнения трех требований. Первое требование — это отставка главы государства. Также оппозиционеры призвали прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных.

В случае если указанные требования не будут выполнены, то «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», а 26 октября начнется национальная забастовка предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах, пообещала Тихановская.

Генеральная прокуратура и Следственный комитет Белоруссии заявили, что могут организовать проверку по факту этих заявлений.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Она покинула страну,

Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.