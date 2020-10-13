Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
Патрушев обсудил урегулирование в Карабахе с главой МИД Армении
Мир
Лавров допустил возможность прекращения диалога между Россией и ЕС
Мир
Депутат приравнял ультиматум Тихановской к политическому терроризму
Мир
На Украине продлили карантин из-за коронавируса до конца 2020 года
Происшествия
Подозреваемый в расстреле людей под Нижним Новгородом мог взять ружье у отца
Сюжет:

Депутат приравнял ультиматум Тихановской к политическому терроризму

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Выдвигая ультиматум действующим властям Белоруссии, экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская занимается политическим терроризмом. Об этом во вторник, 13 октября, заявил депутат Госдумы Алексей Журавлев.

Международное призвание: о чем говорит встреча Меркель и Тихановской
Общение с представителями оппозиции — часть европейской внешней политики, отмечают эксперты

«Если серьезно, это уже натуральный политический терроризм», — написал он в своем Twitter.

Ранее в этот же день лидер белорусской оппозиции заявила, что дает президенту республики Александру Лукашенко и его правительству 13 дней для выполнения трех требований. Первое требование — это отставка главы государства. Также оппозиционеры призвали прекратить насилие на улицах и освободить всех политзаключенных.

В случае если указанные требования не будут выполнены, то «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», а 26 октября начнется национальная забастовка предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах, пообещала Тихановская.

Генеральная прокуратура и Следственный комитет Белоруссии заявили, что могут организовать проверку по факту этих заявлений.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Она покинула страну,

Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020