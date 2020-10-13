В Госдуме прокомментировали выдвинутый Тихановской ультиматум Лукашенко

Депутат Госдумы Алексей Журавлев во вторник,13 октября, назвал ультиматум, выдвинутый бывшим кандидатом в президенты Белоруссии Светланой Тихановской, «политическим терроризмом».

«Если серьезно, это уже натуральный политический терроризм», ― написал он на своей странице в Twitter.

Ранее в этот день Тихановская заявила, что дает президенту страны Александру Лукашенко и его правительству 13 дней для выполнения трех требований: отставка главы государства, прекращение насилия на улицах и освобождение всех политических заключенных.

По словам экс-кандидата в президенты Белоруссии, в случае если указанные требования не будут выполнены, то «вся страна мирно выйдет на улицы с народным ультиматумом», а 26 октября начнется национальная забастовка предприятий, блокировка всех дорог и обвал продаж в государственных магазинах.

Генеральная прокуратура и Следственный комитет Белоруссии заявили, что могут организовать проверку по факту этих заявлений.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.