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Генпрокуратура оценит ультиматум Тихановской властям Белоруссии

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Генеральная прокуратура и Следственный комитет Белоруссии могут проверить призыв Telegram-канала бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской, предварительно установив авторство сообщения и достоверность. Об этом 13 октября сообщает «РИА Новости» со ссылкой на начальника отдела информации генпрокуратуры Анжелику Курчак.

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«В целом любая массовая информация, которая распространяется в СМИ, подлежит оценке», — отметила она. По словам Курчак, речь идет о наличии процессуальной возможности у надзорного ведомства, а не о перспективе проверки по факту публикации.

Он также объяснила, что Telegram-канал, где был опубликован призыв, не является официальным СМИ, поэтому необходимо проверить, насколько распространенная информация достоверна и кто ее распространил.

В Следственном комитете Белоруссии в связи с публикацией в Telegram-канале бывшего кандидата в президенты сообщили, что имеют процессуальные возможности для проверки на законность подобных призывов.

Ранее в этот день в Telegram-канале Тихановской появилось сообщение от ее имени, в котором политик предъявила властям «ультиматум». В сообщении отмечалось, что через 13 дней в стране начнется забастовка всех предприятий, если власти не выполнят требования оппозиции.

В сообщении заявлено требование об уходе Лукашенко с поста президента республики, остановке насилия на улицах и освобождении всех политзаключенных.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента, напоминает «Газета.ру». Согласно данным Центризбиркома, в шестой раз подряд победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с итогом выборов начали выходить на улицы. Массовые протесты не утихают до сих пор.

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