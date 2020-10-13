Стало известно о скором возобновлении авиасообщения между Россией и Сербией

Авиасообщение между Россией и Сербией может быть возобновлено уже в ближайшее время. Об этом 13 октября сообщил ТАСС со ссылкой на источник, близкий к авиавластям.

«Ожидается постановление правительства по открытию рейсов в Сербию», — рассказали агентству.

По данным источника, возобновление авиасообщения ожидается в октябре. Отмечается, что соответствующая идея обсуждалась на одном из последних заседаний оперативного штаба.

Накануне в пресс-службе Белградского аэропорта Никола Тесла сообщили о возобновлении прямых регулярных рейсов между Москвой и Белградом. Для получения более подробной информации, рекомендуется обратиться в авиакомпании Air Serbia и «Аэрофлот». Однако в сербской компании агентству ТАСС заявили, что рейсов в Москву не планируется до конца года.

Ранее в октябре российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в 24 страны. С 1 августа начались полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 15 августа появились рейсы в Швейцарию, но въезд в страну разрешен только обладателям вида на жительство.

3 сентября стало известно о возобновлении авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.

В марте власти Сербии полностью остановили авиасообщение с другими странами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.