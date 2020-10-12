Москва и Белград возобновили регулярные рейсы

Между столицами России и Сербии Москвой и Белградом возобновились прямые регулярные рейсы. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщили ТАСС в пресс-службе Белградского аэропорта Никола Тесла.

«С октября осуществляются прямые рейсы дважды в неделю — по четвергам и воскресеньям», — рассказали в пресс-службе. Для получения полной информации следует обращаться в авиакомпании Air Serbia и «Аэрофлот».

Ранее в октябре российские авиакомпании получили допуски на регулярные полеты в 24 страны. С 1 августа начались полеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. С 15 августа появились рейсы в Швейцарию, но въезд в страну разрешен только обладателям вида на жительство.

3 сентября стало известно о возобновлении авиасообщения с Египтом, Объединенными Арабскими Эмиратами и Мальдивами.

В марте власти Сербии полностью остановили авиасообщение с другими странами из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.