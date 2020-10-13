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Минздрав РФ назвал неоправданным строительство большого числа инфекционных больниц

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Строительство большого числа инфекционных больниц, в частности для пациентов с коронавирусом, в России неоправданно. Об этом во вторник, 13 октября, заявил замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев.

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«Ни одни инфекционные больницы, сколько бы их не строили, они не перекроют ту потребность, которая сложилась в последнее время. Но, после того как ситуация будет откатываться назад, эти все построенные инфекционные больницы могут оказаться пустыми», ― отметил он в ходе конференции «Пандемия 2020: вызовы, решения, последствия».

Гриднев подчеркнул, что та модель работы с перепрофилированием коек для пациентов с COVID-19 является самой оптимальной и правильной.

Ранее в этот день заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов сообщил, что рост числа заболевших COVID-19 в России продлится примерно 20 дней, до первой декады ноября.

Накануне замглавы ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что ежедневно в России будет выявляться не более 18 тыс. случаев заболевания COVID-19.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 326 178 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровел 1 031 785 человек.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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