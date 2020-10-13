Названо отличие обострений эпидситуации в России осенью и весной

Обострение эпидемической ситуации в России осенью от эпидобстановки весной отличается более частыми заболеваниями людей старше 65 лет. Об этом во вторник, 13 октября, сообщил замдиректора Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов в ходе онлайн-конференции «Пандемия-2020: вызовы, решения, последствия»

«Эпидпроцесс продолжается, в настоящий момент ожидается закономерный сезонный подъем заболеваемости респираторными вирусными инфекциями и коронавирусом», — цитирует его ТАСС.

Весной коронавирус чаще распространялся среди лиц от 20 до 60 лет. В настоящее время «инфекция повзрослела» и тяжелее протекает у граждан старше 65 лет, подчеркнул Горелов.

При этом рост заражаемости коронавирусом был ожидаем, добавил эпидемиолог. Увеличение новых случаев заболевания COVID-19 прогнозируется в течение еще 20 дней, примерно до первой декады ноября, добавил он.

Ранее во вторник в России зафиксировали рекорд по числу смертей от COVID-19: за последние 24 часа скончались 244 пациента.

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