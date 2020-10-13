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В МГУ объяснили порядок принятия решений о переводе студентов на дистанционку

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Решение о переводе отдельных групп студентов Московского государственного университета (МГУ) им. Ломоносова на дистанционный формат обучения зависит от ситуации с коронавирусом на каждом отдельном факультете. Об этом во вторник, 13 октября, заявили в пресс-службе вуза.

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В образовательном учреждении отметили, что на данный момент продолжается работа в гибридном формате.

«С соблюдением всех мер по профилактике коронавируса очно ведутся практикумы, лабораторные работы, занятия в малых группах. Поточные курсы переведены в онлайн-формат, преимущественно на электронно-образовательную платформу МГУ «Университет без границ». Решение о переводе отдельных групп обучающихся на дистанционный формат зависит от эпидемиологической ситуации на каждом отдельном факультете», ― цитирует сообщение ТАСС.

В университете подчеркнули, что штаб вуза по противодействию COVID-19 постоянно мониторит эпидемиологическую обстановку на территории МГУ.

Ранее, 5 октября, глава Минобрнауки России Валерий Фальков заявил, что вопрос о переводе вузов на удаленный режим обучения студентов пока не рассматривается.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлен 1 326 178 случаев заболевания COVID-19 в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 966 летальных исходов, выздоровел 1 031 785 человек.

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