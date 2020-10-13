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Космонавт рассказал о повреждениях на солнечных панелях и иллюминаторах МКС

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На солнечных панелях и иллюминаторах Международной космической станции (МКС) имеются небольшие повреждения от микрометеоритов. Об этом во вторник, 13 октября, рассказал командир экипажа корабля «Союз МС-17» Сергей Рыжиков.

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«Имеются, конечно, небольшие повреждения на элементах внешней поверхности станции: на солнечных батареях, на иллюминаторах можно наблюдать микроканьоны», ― цитирует его ТАСС.

При этом космонавт подчеркнул, что у станции имеется повышенный запас прочности, рассчитанный на такие нагрузки.

Ранее в этот день Рыжиков рассказал, что его экипаж возьмет с собой оборудование, чтобы найти утечку кислорода на МКС.

6 октября космонавт «Роскосмоса» Анатолий Иванишин сообщил Центру управления полетами, что на МКС в модуле «Заря», относящемся к российскому сегменту, сработал датчик дыма.

3 октября экипаж станции зарегистрировал показания приборов, фиксирующих утечки воздуха. Было решено закрыть переходной отсек модуля «Звезда» еще на трое суток.

На следующий день ЦУП попросил космонавтов ликвидировать утечку на МКС до середины октября.

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