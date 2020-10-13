Путин поручил доработать программу по госнацполитике

Президент России Владимир Путин поручил доработать программу по государственной национальной политике до 2025 года. Об этом он заявил на встрече с главой Агентства по делам национальностей Игорем Бариновым 13 октября, сообщается на сайте Кремля.

Баринов доложил президенту, что ситуация в межнациональной, межконфессиональной сфере стабильная и благоприятная. «Так, согласно нашему показателю, 96% населения нашей страны за прошедший год не имели проблем в связи со своей национальностью в быту, на работе, в транспорте, на улице. 87% не испытывают раздражения или вражды к представителям других национальностей», — рассказал он президенту.

По словам Баринова, высокие показатели среди проявления осознанной гражданской идентичности в российском обществе в последние годы являются следствием комплексного подхода к реализации государственной национальной политики. В том числе это стало возможно благодаря созданию Совета при президенте по межнациональным отношениям, который, по мнению Баринова, консолидировал вокруг себя и экспертное сообщество, и лидеров крупнейших общественных организаций и федеральных национально-культурных автономий.

Путин поручил доработать Стратегию государственной национальной политики России до 2025 года в соответствии с изменениями, которые планирует внести Федеральное агентство по делам национальностей по итогам дискуссии с администрацией президента, в частности в области разработки профессиональных стандартов и квалификационных требований для региональных специалистов в области межнациональных, межконфессиональных отношений.

Федеральное агентство по делам национальностей было создано указом президента России Владимира Путина от 31 марта 2015 года. Целями работы агентства стали реализация государственной национальной политики, государственной политики в сфере социальной и культурной адаптации и интеграции иностранных граждан в Российской Федерации», а также разработка и реализация государственных и федеральных целевых программ в сфере межнациональных отношений.

Владимир Путин внес в документ изменения в декабре 2018 года в связи с учетом международной повестки, внутриполитических процессов, современных вызовов и угроз.

6 декабря Путин поручил Российской академии наук разработать учебник по государственной национальной политике. Обучение по пособию будет проходить в рамках дополнительных профессиональных программ для государственных и муниципальных служащих.