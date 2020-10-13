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Гинцбург рассказал о прохождении контроля вакциной «Спутник V»

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Российская вакцина от коронавируса «Спутник V» будет проходить контроль в Центре имени Гамалеи вне зависимости от площадки производства. Об этом во вторник, 13 октября, заявил директор центра Александр Гинцбург.

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«Независимо от того, на какой из площадок будет выпускаться данная вакцина, <…> она будет проходить контроль в Институте Гамалеи», ― подчеркнул он в ходе конференции «Пандемия-2020: вызовы, решения, последствия».

Ранее в этот день министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что в России на текущей неделе планируют зарегистрировать вторую вакцину от COVID-19. Глава ведомства подчеркнул, что одним из ключевых факторов в борьбе с коронавирусом является увеличение охвата вакцинации населения против гриппа.

«Спутник V» стала первой в России и в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса, процедура регистрации завершилась 11 августа.

Вторую вакцину от COVID-19 разработал научный центр «Вектор». 30 сентября он получил патенты на препарат под названием «ЭпиВакКорона». Сообщалось, что пострегистрационные исследования начнутся в ноябре-декабре.

11 октября в Центре исследований и разработки иммунобиологических препаратов им. М.П. Чумакова рассказали о ходе клинических испытаний своей вакцины против COVID-19.

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