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Детский омбудсмен Свердловской области проведал найденную в шкафу девочку

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Уполномоченный по правам ребенка в Свердловской области Игорь Мороков посетил в больнице полугодовалую девочку, которую с рождения мать держала в шкафу. В беседе с ИА «Ура.ру» омбудсмен признался, что волновался перед посещением, однако состояние младенца его обрадовало.

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«Я посмотрел, это такая радость в душе. Глазенки осознанные, она реагирует. Впечатление хорошее, я думаю, все у нее будет хорошо», — сказал Мороков.

Он уточнил, что по мнению врачей, минимальный уход после рождения ребенок всё же получал. Также омбудсмен отметил, что девочка хорошо ест и окружена вниманием медиков.

Новости о матери новорожденной Мороков рассказывать не стал, сославшись на тайну следствия.

В понедельник, 12 октября, сообщалось, что полугодовалая девочка, которую с рождения мать держала в шкафу, переведена из реанимации в обычную палату. В тот же день врачи больницы рассказали, что она находится в стабильном состоянии, но сильно истощена.

9 октября стало известно, что 37-летняя жительница Карпинска родила дочь и полгода держала ее в шкафу. Младенца обнаружили гости женщины. Девочку сразу госпитализировали, врачи диагностировали у нее дистрофию третьей степени.

Против женщины возбудили дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Также было возбуждено дело об истязании. Родители женщины рассказали, что беременность она скрывала. Они забрали старших детей и собираются забрать младшую, как только это можно будет сделать.

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