Врачи рассказали о состоянии жившего полгода в шкафу младенца

Шестимесячная девочка, которую мать полгода прятала в шкафу, сильно истощена, но ее состояние стабильное. Об этом рассказали в пресс-службе областной детской клинической больницы Екатеринбурга в понедельник, 12 октября.

Девочка прошла все медицинские обследования, передает ТАСС.

В пресс-службе регионального министерства здравоохранения рассказали, что ребенок ест, пьет и играет, пишет «РИА Новости».

10 октября глава областного минздрава Андрей Карлов выразил надежду, что девочка будет восстанавливаться максимально быстро.

9 октября стало известно, что 37-летняя жительница Карпинска (Свердловская область) родила дочь и полгода держала ее в шкафу. Младенца обнаружили гости женщины. Девочку сразу госпитализировали, врачи диагностировали у нее дистрофию третьей степени.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, напоминает «Газета.ру». По данным регионального главка МВД, подозреваемая во время беременности не состояла на учете в женской консультации и не обращалась за помощью в момент родов. В связи с этим необходимо получить официальное медицинское заключение, что женщина является настоящей матерью ребенка, добавили в ведомстве.

Также сообщалось, что у подозреваемой есть еще двое детей — трехлетняя дочь и 13-летний сын. С мужем она разошлась в начале года.

Отец женщины сообщал изданию E1, что дочь не рассказывала о беременности, а на прямые вопросы отвечала отрицательно. По словам мужчины, он и его супруга забрали старших детей подозреваемой, младшую внучку тоже намерены забрать, как только это можно будет сделать. Они уже ездили к ней в больницу и возили необходимые принадлежности. Старшая сестра придумала для девочки имя — Полина.