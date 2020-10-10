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Минздрав рассказал о состоянии находившейся полгода в шкафу девочки

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Минздрав Свердловской области 10 октября сообщил о стабильном состоянии шестимесячной девочки, которую мать прятала полгода в шкафу в городе Карпинске.

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«Состояние ребенка стабильное. Очень надеюсь, что она будет максимально быстро восстанавливаться», — приводит пресс-служба слова министра здравоохранения Свердловской области Андрея Карлова.

О том, что мать удерживала новорожденную в шкафу в течение полугода, стало известно 9 октября, когда соцсетях появилось видео с младенцем с сильным истощением. Девочку обнаружили гости и сообщили в полицию, после чего ребенка доставили в отделение реанимации областной детской клинической больницы № 1 в Екатеринбурге.

Вечером 9 октября врач-реаниматолог этой больницы Алина Панишева сообщила, что у ребенка выявлена дистрофия третьей степени, наступившая из-за длительного голодания, а вес девочки составляет 3 кг 100 г.

Представитель регионального главка МВД добавил, что подозреваемая во время беременности не состояла на учете в женской консультации и не обращалась за помощью в момент родов. Поэтому необходимо получить официальное медицинское заключение, что она является настоящей матерью ребенка.

По данным правоохранителей, у женщины есть еще двое детей — трехлетняя дочь и 13-летний сын. С мужем они разошлись в начале 2020 года.

В отношении предполагаемой матери возбуждено уголовное дело.

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