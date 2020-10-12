Запертая на полгода в шкафу на Урале новорожденная переведена в обычную палату

Полугодовалая девочка, которую с рождения мать держала в шкафу, переведена из реанимации в обычную палату. Об этом в понедельник, 12 октября, сообщила уполномоченный по правам ребенка в РФ Анна Кузнецова.

«В ближайшее время мой коллега, региональный уполномоченный по правам ребенка, навестит малышку», — отметила омбудсмен в своем Facebook.

Она уточнила, что предстоит решить немало вопросов по поводу дальнейшей судьбы девочки, но на первом месте в настоящее время стоит ее здоровье.

Ранее в понедельник врачи больницы, куда отправлена полугодовалая девочка, рассказали, что она находится в стабильном состоянии, но сильно истощена.

9 октября стало известно, что 37-летняя жительница Карпинска родила дочь и полгода держала ее в шкафу. Младенца обнаружили гости женщины. Девочку сразу госпитализировали, врачи диагностировали у нее дистрофию третьей степени.

Против женщины возбудили дело о ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Также было возбуждено дело об истязании. По данным регионального главка МВД, она не состояла на учете по беременности и родила без помощи медиков, поэтому необходимо получить официальное медицинское заключение, что она — настоящая мать ребенка. У нее двое старших детей, мальчик и девочка 13 и трех лет. С мужем она рассталась в начале года.

Родители женщины рассказали, что беременность она скрывала. Они забрали старших детей и собираются забрать младшую, как только это можно будет сделать.

Региональное управление Следственного комитет,а в свою очередь, сообщило, что мать девочки направлена на психолого-психиатрическую экспертизу по результатам которой следователи примут решение о переквалификации дела на более тяжкую статью — «Покушение на убийство малолетнего ребенка».