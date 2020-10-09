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Дело об истязании возбудили против прятавшей младенца в шкафу матери на Урале

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Уголовное дело по ч. 2 ст. 117 УК РФ «Истязание» возбудили против женщины, которая на протяжении полугода прятала свою новорожденную дочь в шкафу на Урале. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщили в прокуратуре Свердловской области.

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«Прокуратура взяла на контроль расследование уголовных дел. В ходе надзорных мероприятий прокуратура даст оценку на предмет соблюдения требований федерального законодательства о защите прав несовершеннолетних, а также об охране жизни и здоровья детей», — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

Ранее в этот же день официальный представитель ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в отношении женщины возбуждено уголовное дело о неисполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка.

О происшествии стало известно в пятницу, после появления в соцсетях видео, на котором показан младенец, которого нашли в шкафу на Урале. На кадрах заметно сильное истощение девочки.

Ребенка около полугода назад родила 37-летняя жительница Карпинска и всё это время прятала ее в сумке в шкафу, пишет РЕН ТВ. Малышку во время застолья обнаружили гости и сообщили в полицию, после чего ребенка доставили в больницу.

У девочки предварительно диагностировали гипотрофию третьей степени, а также другие серьезные заболевания, уточнил Горелых.

Представитель регионального главка МВД добавил, что подозреваемая во время беременности не состояла на учете в женской консультации и не обращалась за помощью в момент родов. Поэтому необходимо получить официальное медицинское заключение, что женщина является настоящей матерью малыша.

При этом у женщины, по данным правоохранителей, есть еще двое детей — трехлетняя дочь и 13-летний сын. С мужем они разошлись в начале 2020 года.

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