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На Урале мать полгода прятала младенца в шкафу

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В соцсетях появилось и активно распространяется видео, на котором показан младенец, которого нашли в шкафу на Урале. На кадрах заметно сильное истощение девочки. Об этом в пятницу, 9 октября сообщает телеканал РЕН ТВ.

37-летняя жительница Карпинска родила девочку около полугода назад и все это время прятала ее в сумке в шкафу. Малышку во время застолья обнаружили гости и сообщили в полицию, после чего ребенка доставили в больницу

По словам официального представителя регионального главка МВД Валерия Горелых, подозреваемая во время беременности не состояла на учете в женской консультации и не обращалась за помощью в момент родов. Поэтому необходимо получить официальное медицинское заключение, что женщина является настоящей матерью малыша.

По факту произошедшего возбуждено дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего ребенка».

5 октября в подмосковном Подольске в лесополосе обнаружили тело новорожденного. Тело младенца нашел местный житель, когда выгуливал в лесополосе свою собаку. Он заметил странный сверток: пакет был присыпан листвой, а внутри виднелась детская рука. Следов насилия на теле мальчика обнаружено не было. Устанавливаются личности родителей младенца.

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