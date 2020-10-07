Тело младенца нашли в лесополосе в Подмосковье

В подмосковном Подольске в лесополосе обнаружили тело новорожденного. Об этом агентству городских новостей «Москва» во вторник, 6 октября, рассказали в региональном ГСУ СК России.

Инцидент произошел 5 октября. Тело младенца нашел местный житель, когда выгуливал в лесополосе свою собаку. Он заметил странный сверток: пакет был присыпан листвой, а внутри виднелась детская рука. Мужчина вызвал полицию. На место происшествия выезжали следователи и криминалисты. Следственный отдел по Подольску ГСУ СК России по Подмосковью начал проверку по факту произошедшего.

Во время осмотра специалисты изъяли полиэтиленовый пакет и бутылку. Следов насилия на теле мальчика не обнаружено, уточняет сайт kp.ru. Предположительно, смерть новорожденного наступила пять-семь дней назад. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит, был ребенок живорожденным или мертворожденным. Она же установит точную причину его смерти, сообщает телеканал «360». Устанавливаются личности родителей младенца.

21 сентября сообщалось, что в Подмосковье нашли могилу самовольно захороненного младенца. Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружили. По информации следствия, неизвестный по неосторожности совершил в отношении 1,5-месячного ребенка действия, приведшие к его смерти. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.