Прямой эфир

Тело младенца нашли в лесополосе в Подмосковье

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В подмосковном Подольске в лесополосе обнаружили тело новорожденного. Об этом агентству городских новостей «Москва» во вторник, 6 октября, рассказали в региональном ГСУ СК России.

Инцидент произошел 5 октября. Тело младенца нашел местный житель, когда выгуливал в лесополосе свою собаку. Он заметил странный сверток: пакет был присыпан листвой, а внутри виднелась детская рука. Мужчина вызвал полицию. На место происшествия выезжали следователи и криминалисты. Следственный отдел по Подольску ГСУ СК России по Подмосковью начал проверку по факту произошедшего.

Во время осмотра специалисты изъяли полиэтиленовый пакет и бутылку. Следов насилия на теле мальчика не обнаружено, уточняет сайт kp.ru. Предположительно, смерть новорожденного наступила пять-семь дней назад. Назначена судебно-медицинская экспертиза, которая установит, был ребенок живорожденным или мертворожденным. Она же установит точную причину его смерти, сообщает телеканал «360». Устанавливаются личности родителей младенца.

21 сентября сообщалось, что в Подмосковье нашли могилу самовольно захороненного младенца. Внешних признаков насильственной смерти на его теле не обнаружили. По информации следствия, неизвестный по неосторожности совершил в отношении 1,5-месячного ребенка действия, приведшие к его смерти. Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020