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В МВД Белоруссии заявили о брошенных в РУВД Минска «коктейлях Молотова»

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Неизвестные ночью бросили в здание РУВД Минска три «коктейля Молотова». Об этом во вторник, 13 октября, сообщили в пресс-службе МВД Белоруссии.

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«Ночью в Советское РУВД Минска бросали «коктейли Молотова». Происшествие случилось сегодня около пяти часов. На дворовую территорию райуправления были заброшены три бутылки с зажигательной смесью», ― говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале ведомства.

Кроме того, в белорусском МВД рассказали, что один из «коктейлей» попал в служебный автобус, после чего тот загорелся. В настоящее время, по данным пресс-службы, на месте работает следственно-оперативная группа.

Вечером 12 октября белорусский портал TUT.by сообщил, что в нескольких районах Минска сторонники оппозиции пытались блокировать движение, баррикадируя дороги и поджигая покрышки.

По словам представителя пресс-службы ГУВД Мингорисполкома Романа Лашкевича, сотрудники правоохранительных органов Белоруссии ранее в понедельник применили спецсредства в ответ на агрессию со стороны участников акции протеста в Минске, в том числе светошумовые патроны.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил действующий глава государства Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.

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